Бишкек, , 15:55 — REGNUM Представители Казахстана и Киргизии создадут рабочую группу по решению проблемы Аральского моря, сообщили в пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

16 декабря Бишкек посетил глава казахстанского ведомства Магзум Мирзагалиев, который обсудил с представителями профильных ведомств Киргизии активизацию водного сотрудничества. Стороны также обсудили перспективы возвращения Киргизии в Международный фонд спасения Арала.

Министр отметил, что странам необходимо внедрить систему обмена гидрологическими данными в онлайн-режиме. Вопрос был поднят в рамках обсуждения графика подачи воды в бассейн реки Чуй со стороны Киргизии.

Напомним, в 2015 году Киргизия «заморозила» свое участие в Международном фонде спасения Арала (МФСА). В МИД республики мотивировали это решение тем, что фонд не учитывает гидроэнергетические аспекты водопользования. В Бишкеке заявили, что без проведения полноформатной реформы МФСА не видят перспектив своего участия в организации.

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