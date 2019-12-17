Москва, , 15:55 — REGNUM Мусоросжигание с предварительной сортировкой гораздо безопаснее для граждан, чем пожары на полигонах твердых коммунальных отходов, а отказ от реформирования системы приведет к необратимым последствиям для следующий поколений. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе обсуждения законопроекта, направленного в том числе на введение новых норм сжигания отходов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Речь идет о законопроекте, которым мусоросжигание с предварительной сортировкой признается утилизацией. В частности, к переработке приравнивается сжигание отходов после изъятия из них трех фракций: бумаги, органики и пластика. Такие нормы вызвали общественный резонанс — против нее уже высказались экологи, которые опасаются, что новые нормы заморозят развитие переработки в стране.

«Нам много чего не нравится. Но то, что мы выслушали все экспертные площадки и понимаем, о чем говорим — это гораздо более безопасно, чем получать пожар на полигоне ТКО и дышать этими газами», — заявил Кобылкин.

По его словам, если не реформировать существующую сегодня систему обращения отходов, то это крайне отрицательно скажется на жизни граждан в будущем.

«Если мы хотим и дальше заниматься захоронением «хвостов» так называемых (отходы после химпереработки), то мы с вами заложим для будущих поколений бомбу, с которой они рано или поздно столкнутся. Это — самая главная история, и мы с вами должны, может быть это — горькая таблетка, но ее надо принять», — отметил Кобылкин.

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