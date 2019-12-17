Москва, , 15:49 — REGNUM Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который обвиняется в убийстве сослуживцев в Забайкалье, в рамках дела о неуставных отношениях признан потерпевшим. Об этом сообщил его адвокат Руслан Нагиев.

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«Сегодня можно сказать, что наша версия о неуставных взаимоотношениях в части, где служил Шамсутдинов, подтверждается в том числе тем, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК РФ («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими»)», — написал адвокат на странице в Facebook.

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«По данному делу Шамсутдинов Рамиль и ещё несколько солдат признаны потерпевшими», — уточнил Нагиев.

При этом адвокат считает, что пока рано говорить о том, может ли статус потерпевшего повлиять на решение суда по делу об убийстве сослуживцев Шамсутдиновым.

«Убийство всё равно есть. Будет дана оценка того, в каком виде это убийство было», — пояснил Нагиев.

Как сообщало ИА REGNUM, своих сослуживцев рядовой войсковой части, расположенной в ЗАТО «Горный» (Забайкальский край), Рамиль Шамсутдинов расстрелял 25 октября 2019 года при смене караула. Погибли восемь человек: четверо солдат-срочников, двое контрактников и два офицера.

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