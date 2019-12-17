Москва, , 16:01 — REGNUM Москвичей, получивших компенсацию за потерю квадратных метров при переселении по программе реновации, планируют освободить от уплаты налога с доходов физических лиц (НДФЛ). Об этом 17 декабря заявила депутат Московской городской думы Елена Николаева («Моя Москва») по итогам круглого стола в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о поправках в Налоговый кодекс, позволяющих москвичам, которых переселили в жильё меньшей площади по программе реновации и компенсировали уменьшенный метрах деньгами, не платить с этих средств НДФЛ. Соответствующая законодательная инициатива может быть внесена в Государственную думу до конца 2019 года, отметила Николаева.

«Мы пришли к единому мнению, что нужно потихонечку снимать нерешённые вопросы по программе реновации. Люди получают денежную компенсацию и вынуждены платить подоходный налог, мы считаем это не справедливо. Мы приняли решения внести изменения на законодательном уровне», — сказала депутат Мосгордумы.

Николаева также отметила, что соответствующая законодательная инициатива, возможно, будет внесена в Госдуму ещё до конца 2019 года.

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