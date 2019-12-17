Варшава, , 15:44 — REGNUM Большое возмущение в польском секторе интернета вызвало сообщение в «Фейсбуке» о поступившей в продажу игрушке Brzydal («Уродец»), которую польский производитель Epee предлагает для детей от трёх лет. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Пользователь опубликовал фотографию из магазина и обратил внимание на то, что производитель предлагает делать с игрушкой. Согласно надписям на упаковке, «Уродца» следует бить, бросать и пинать. Сообщение вызвало возмущение интернет-пользователей, его репостили уже более 9 тысяч раз.

«Уродец» производится в трёх исполнениях — «НЛО», «Ниндзя» и «Четырёхглазый». Как поясняет компания-производитель в рекламе товара, чем больше ребёнок пинает игрушку, тем более необычные звуки она издаёт.

Как отмечают комментаторы в сети, игрушка поощряет жестокое поведение детей, приучает их к мысли, что кого-то, не соответствующего некоторым критериям внешнего вида, следует бить и пинать. Особое возмущение вызвало то, что производитель рекомендует игрушку для детей от трёх лет.

«Дорогие родители, имейте в виду, в этот праздник (Рождество — ред.) ваш ребенок, независимо от того в каких материальных условиях он растёт, — это надежда на лучший мир. Так что внимательно наблюдайте за тем, что попадает в их маленькие ручки», — написала автор публикации.