Москва, , 15:42 — REGNUM Российский телеканал «Матч ТВ» и стриминговый сервис Twitch удалили незаконный контент, права на который отстаивала Rambler Group. Об этом 17 декабря сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«В связи с принятием владельцами ресурсов мер по удалению противоправного контента доступ к данным информационным ресурсам не ограничивался», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, компанию Twitch Interactive заподозрили в незаконной трансляции футбольных матчей из Англии. Иск против принадлежащего Amazon сервиса подала компания «Рамблер Интернет Холдинг».

Rambler Group владеет правами на показ матчей английского футбольного чемпионата в России. Авторы иска насчитали 36 тыс. просмотров матчей на сервисе. Они утверждают, что речь идёт о пиратстве. Иск содержит требование о блокировке Twitch и выплате компенсации в размере $2,9 млрд.

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