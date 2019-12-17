Москва, , 15:36 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о штрафах за спекуляцию театральными билетами, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Устанавливается ответственность за нарушение требований к реализации и возврату билетов на культурно-зрелищные мероприятия, проводимые театрами, цирками, музеями, концертными залами, музыкальными и танцевальными коллективами, концертными организациями.

В зависимости от степени общественной опасности деяния и субъекта административной ответственности предложено установить штрафы, максимальный размер которых не превышает пятикратной стоимости билета.

За продажу билетов неуполномоченными лицами, а также за продажу по завышенной цене штрафы составят: для граждан — от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете; для должностных лиц — от двукратной до трехкратной цены, указанной в билете, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц — от трехкратной до пятикратной цены, указанной в билете.

За продажу билетов с оказанием сопутствующих платных услуг вводится штраф для должностных лиц — от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и для юридических лиц — от двукратной до трехкратной цены, указанной в билете.

«Таким образом, размеры штрафов дифференцированы и значительно снижены по сравнению с редакцией первого чтения», — заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).