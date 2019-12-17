Париж, , 15:35 — REGNUM Мобилизация против пенсионной реформы во Франции резко возросла среди сотрудников компании французских железных дорог 17 декабря, передает BFM TV.

Известно, что треть железнодорожников во Франции (32,8%) приняли участие в акциях протеста против пенсионной реформы 17 декабря, в то время как 16 декабря их число составило всего 11,2%.

В ходе 13-го дня мобилизации в акциях протеста приняли участие 59,2% контролеров и 34% диспетчеров. (против 41% и 17,3% соответственно 16 декабря).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп пригласил представителей профсоюзов встретиться в среду, 18 декабря.

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