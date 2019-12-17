Майкоп, , 15:37 — REGNUM Арт-объект, посвященный советскому драматургу Евгению Шварцу, появится в Майкопе. В столице Адыгеи до конца года планируют установить туфельку Золушки в натуральную величину, пишет портал «Юга.ру».

Скульптуру изготовили мастера из города Белореченска (Краснодарский край). Они решили, что обувь сказочной героини будет 36-го размера. Арт-объект установят на центральной аллее в городском парке культуры и отдыха — он поместится на вершине пьедестала, выполненного в виде лестницы.

Отмечается, что туфелька Золушки стала первой скульптурой социального проекта «Арт-маршрут», который реализует в Майкопе региональная общественная организация «Туристическая Адыгея». В рамках проекта планируется создать целую серию городских скульптур, связанных с историей республики.

Напомним, детство и юность знаменитого драматурга Евгения Шварца прошло в Майкопе на рубеже XIX и XX веков.