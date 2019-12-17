Грозный, , 15:30 — REGNUM В Чечне подведены предварительные итоги борьбы с преступностью в 2019 году. По данным прокуратуры региона, уровень преступности в субъекте остается самым низким в России, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, число преступлений, зарегистрированных в период с начала 2019 года по декабрь, составил 3388. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — 12,8%, а раскрываемость превышает 88%.

«При этом уровень преступности на 100 тысяч населения в республике остается одним из самых низких в РФ (230 преступлений)», — отметили в прокуратуре.

Что касается остальных видов преступлений, то результаты таковы: на 38,3% увеличилось количество преступлений против собственности, в том числе краж — на 51,9%, мошенничеств — на 31%. Рост числа преступлений, связанных с топливно-энергетическим комплексом составил 38,6%, незаконным оборотом сильнодействующих, ядовитых веществ — 79,4%, дачей взяток — на 42,4%, получением взяток — на 8,7%. Выросло на 28,4% количество нарушений Правил дорожного движения лицами, ранее уже уличенными в этом правонарушении.

Есть среди показателей и достижения: снизилось на 37,5%, число преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью, на 16,2% — связанных с растратой, на 3% в сфере нарушений ПДД, на 5,3% — в жилищно-коммунальной сфере, в сфере незаконного оборота наркотических средств — на 9,5%.

Кроме того, прокуратурой отмечено, что в Чечне в 2019 году стало меньше на 42,9% посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов.