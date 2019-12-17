Вильнюс, , 15:28 — REGNUM Литовская полиция возбудила досудебное расследование в связи с нанесением вреда здоровью и угрозе жизни новорождённого, которого биологическая родительница оставила около мусорных контейнеров в одном из микрорайонов Вильнюса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 декабря. Новорождённого обнаружили местные жители 16 декабря вечером, они и вызвали полицию и врачей.

Сколько времени младенец пролежал под открытым небом ещё предстоит установить, в реанимацию его доставили с сильным обморожением. По утверждению врачей, угрозы жизни уже нет, состояние стабилизировано.

По данным агентства BNS, установлена биологическая роженица, которая проживала в квартире соседнего дома. Ранее она не была известна правоохранительным органам или социальным службам.