Ташкент, , 15:26 — REGNUM Детей в Узбекистане необходимо заинтересовать информационными технологиями и английским языком, чтоб сделать акцент на экспорте услуг. Об этом 17 декабря заявил министр народного образования Узбекистана Шерход Шерматов на дискуссионном клубе «Новый Узбекистан — новый выбор», сообщает издание Kun.uz.

По его словам, особенности географического расположения республики определяют высокую стоимость экспортируемых товаров, поэтому необходимо сосредоточиться на экспорте услуг.

Министр считает, что если детей заинтересовать информационными технологиями и английским языком, то они не будут переезжать в другие страны и не будут испытывать проблем с поиском работы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2020—2021 учебного года в школах Узбекистана начнут внедрять новый предмет «Воспитание», который объединит несколько дисциплин: «Правила приличия», «Чувство Родины», «Основы национальной идеи и духовности» и «История мировых религий».

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