Аксайский район, Ростовская область, , 15:26 — REGNUM В Ростовской области многодетная семья добивается переселения из ветхого жилья. По данному факту следователи проводят проверку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 17 декабря.

Несколько лет жители Аксайского района пытаются добиться признания домов непригодными для проживания. Но, «несмотря на судебные решения, органами местного самоуправления до настоящего времени дом аварийным не признан», уточнили в ведомстве.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, что 8,8 тыс. жителей Ростовской области, чьи дома признаны непригодными для проживания до 1 января 2017 года, получат новое жильё до конца 2024 года.

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