Гатчина, Ленинградская область, , 15:24 — REGNUM Многодетный отец из деревни Химози, задержанный по подозрению в изнасиловании дочери, дома у которого обнаружили арсенал оружия, стрелял по прохожим. Информация об этом появилась в социальных сетях еще несколько месяцев назад, пишут местные жители.

«Прославились на всю Россию. А самое странное, что кто-то в конце лета или начале осени писал [в соцсетях], что он стрелял солью в прохожих. И где же наши доблестные органы, которые не отреагировали на это», — заметил житель Гатчинского района Ленобласти с ником Андрей.

По данным СМИ, жертвами такого соляного обстрела стали две девочки, которые приезжают отдыхать на дачу в Химози летом. Однажды они подошли слишком близко к дому, откуда по ним открыли огонь солью, чтобы отвадить. Свидетелем произошедшего стал их друг.

Саму деревню Химози жители Гатчинского района называют «цыганскими притонами», «жестью» и «лютым местом».

«Мракобесие под прикрытием икон, девочку жалко. И правда, где соцслужбы? 8 детей…» — пишет Виктория. «Где участковый, где школа? Дети не ходили в школу, не знают своих фамилий… Это что?», — недоумевает Александр Расторгуев.

Местные жители отмечают, что добираться до Химози неудобно, поэтому, предполагают они, различные службы старались навещать это место пореже.

Однако есть среди гатчинцев и те, кто поддерживает позицию депутата Госдумы Владимира Жириновского, обвинившего в случившемся соседей, которые недостаточно «подглядывали» за злополучным семейством.

«В первую очередь должны были заметить соседи. Что детей много живет, а никто ни в школу, ни в садик не ходит. Молчали соседи — вот и результат. А так как официальные органы должны были узнать про семью? Дом частный, сигналов от соседей нет», — убеждена Анна Макарычева.

Впрочем, история с обстрелом девочек солью этой позиции противоречит.

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Напомним, по версии следствия, с января 2012 по декабрь текущего года 46-летний ныне мужчина насиловал свою дочь, 2009 года рождения. В семье живут еще пять несовершеннолетних детей и двое совершеннолетних. Все младшие дети изъяты и помещены в больницу. Возбуждено дело об изнасиловании ребенка и незаконном обороте оружия.

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