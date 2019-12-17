Ярославль, 17 декабря 2019, 15:17 — REGNUM В поселке Красный Профинтерн Ярославской области началось расселение дома №17 по улице Набережной, известного как «Дом сорока». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Здание было построено в начале ХХ века для рабочих крахмало-паточного завода купца Понизовкина. Дом является объектом культурного наследия и признан аварийным. Проблема с опасным состоянием дома длится уже много лет. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию под свой контроль. Сейчас дом расселяется за счет средств областного бюджета.
Первые расселенные жители дома получили ключи от новых квартир. Пять из них приобретены в Красном Профинтерне, одна — в Ярославле.
Полностью расселить дом планируют до 2024 года. В следующем году в бюджете предусмотрены средства для покупки еще 26 квартир.