Кигали, , 15:13 — REGNUM Власти Руанды начали кампанию по сносу домов в столице страны Кигали, которая, как считается, находится в зоне «климатической опасности». Сотни домов, построенных около водно-болотных угодий, уже были снесены. Об этом передает ВВС Great Lakes.

В соответствии с заявлением правительства данные меры необходимы для защиты людей от наводнений и оползней после аномально сильных дождей. Власти заверили общественность в том, что «те, кто имеет законные права жить на земле», получат компенсацию.

Однако семьи, чьи дома попали под снос, сообщили журналистам, что они не получили никакой компенсации, несмотря на то, что в течение десятилетий проживали в этом районе на законных основаниях и платили земельный налог. Они утверждают, что у них не было другого выбора, кроме как вынести свои вещи на улицу и посмотреть, как их дома сравнивают с землей.

«Моя семья на законных основаниях прожила здесь более 40 лет, мы платим земельные налоги каждый год, но посмотрите, что они с нами делают», — сказал в интервью ВВС Мэднесс Увера.

Некоторые люди размещаются в школах, в то время как других приютили друзья и родственники.

По данным министерства чрезвычайных ситуаций Руанды, за последние три месяца около 45 человек погибли от оползней и других бедствий, вызванных проливными дождями.