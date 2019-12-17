Курган, , 15:08 — REGNUM В Кургане выявлен зарубежный сайт, на котором хранятся адреса и персональные данные миллиона жителей России и Казахстана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Роскомнадзора по Курганской области.

По обращению гражданина выявлен сайт nomerekaterinburga.com, домен которого расположен на территории Франции. Указанный зарубежный интернет-ресурс хранит за пределами России персональные данные жителей из 60 городов нашей страны и 34 городов Казахстана. По решению суда эта база данных будет заблокирована.

В настоящее время сайт nomerekaterinburga.com внесён в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.