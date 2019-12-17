Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Изменения в правилах дорожного движения относительно поведения обладателей самокатов и гироскутеров на дорогах в России уже не только созрели, но и «перезрели». Об этом заявил 17 декабря представитель Всероссийского общества автомобилистов Александр Холодов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Холодова, внести поправки в ПДД необходимо уже в 2020 году. Некоторые предложения уже готовятся. «Правда, те, что я видел, только запутывают ситуацию», — сказал Холодов.

Он отметил, что на данный момент в ПДД подобные транспортные средства регламентированы очень плохо, что влияет на увеличение травматизма на дорогах, в том числе и детского. Так, в ПДД написано, что человек на самокате приравнивается к пешеходу.

«Но любой взрослый самокат по мощности подходит под мопед. Для мопеда же требуется шлем, водительское удостоверение, если поймают нетрезвым — лишат прав. То есть происходит разрыв шаблона, у нас взрослый человек на самокате одновременно подпадает и под пешехода, и под велосипедиста, и под водителя мопеда. Мощность детских самокатов меньше, но если взять гироскутеры, то они так технически устроены, что даже детские подходят под мопед — у них мощность выше, два колеса есть. То есть мы уже формально должны от ребенка требовать шлем и водительские права», — подчеркнул Холодов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколёс и сегвеев.

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