Брянск, , 15:07 — REGNUM 31 декабря 2019 года стал официальным выходным днём в Брянской области. Указ губернатора Александра Богомаза № 202 «О переносе выходного дня» опубликовали 17 декабря на официальном сайте правительства региона.

Действие указа распространяется на исполнительные органы государственной власти и иные госорганы Брянской области. Руководителям органов местного самоуправления региона и организаций всех форм собственности рекомендовано принять аналогичные решения.

В тексте документа говорится, что перенос выходной субботы 28 декабря на вторник 31 декабря осуществлён «в целях эффективной организации рабочего (служебного) времени».

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