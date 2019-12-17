Брянск, , 14:53 — REGNUM 23 декабря в Москву на общероссийскую новогоднюю ёлку в Государственный Кремлёвский дворец отправится делегация детей и педагогов Брянской области. По словам директора регионального департамента образования и науки Елены Егоровой, в группу войдут 33 школьника.

Билет на главную ёлку получили победители Всероссийской олимпиады школьников, всероссийских и международных конкурсов, авторы научно-исследовательских работ, экологических проектов, юные спортсмены, победители и призёры всероссийских и международных соревнований. В состав делегации, в том числе, входит ребёнок сотрудника, погибшего при исполнении служебного долга, четверо воспитывающихся под опекой, а также ребёнок, совершивший подвиг. 24 декабря для брянских школьников будут организованы экскурсии в «Алмазный фонд» Кремля и Измайловский Кремль. Всем детям выдадут шапочки, шарфы и футболки с символикой Брянской области.

Кроме того, пять обучающихся Климовской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посетят новогоднее представление от Министерства просвещения РФ. А 10 брянских школьников проведут в столице новогодние праздники по приглашению правительства Москвы.