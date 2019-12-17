Омск, , 14:50 — REGNUM В Омской области благодаря санитарной авиации удалось доставить тяжелобольного младенца в детскую клиническую больницу №3, расположенную в столице региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в областном правительстве.

Двухмесячного ребёнка с диагнозом менингоэнцефалит во время полёта подключили к аппарату ИВЛ. Медикам Тевризской ЦРБ пришлось вызвать бригаду санавиации, так как состояние малыша ухудшилось.

В кратчайшие сроки ребёнка доставили в инфекционное отделение детской клинической больницы №3. Маленький пациент хорошо перенёс полёт, уточнили в облправительстве.

Напомним, с начала 2019 года в Омской области вертолёты санавиации совершили 323 вылета, эвакуировав 370 пациентов, в том числе 64 ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородская санитарная авиация вдвое перевыполнила план.