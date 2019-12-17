Москва, , 14:47 — REGNUM В 2019 году, по предварительным оценкам, максимальный ущерб, нанесённый лесными пожарами, составит 20 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии России.

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«По оперативным данным, он [ущерб] предварительно составил порядка 15 млрд рублей», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

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Напомним, в 2019 году лесными пожарами была охвачена территория более 10 млн гектар. Наиболее сложная лесопожарная обстановка сложилась в Иркутской области, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, а также Республике Саха. Всего, по данным Рослесхоза, на территории России в текущем году возникло свыше 14 тысяч лесных пожаров.

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