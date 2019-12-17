Ростов-на-Дону, , 14:47 — REGNUM Сотрудники управления ГИБДД по Ростовской области предупредили автомобилистов об ухудшении погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 17 декабря.

В ближайшие дни на Дону ожидается дождь, регион накроет туман. Водителей призывают «соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких манёвров».

Пешеходов также просят соблюдать правила дорожного движения и пересекать проезжую часть только в установленных местах.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в период с 16 по 22 декабря синоптики прогнозируют тёплую погоду без осадков. Дождь на Дону возможен к концу недели — 21 декабря.

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