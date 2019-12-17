Гатчина, Ленинградская область, , 14:58 — REGNUM В администрации Гатчинского района, к которому относится деревня Химози, где живет многодетная семья, главу которой подозревают в педофилии, ничего не знали о существовании детей, поскольку никто из членов семьи не имел местной регистрации и ни разу не обращался за помощью к чиновникам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 17 декабря представитель администрации Гатчинского района Ленинградской области.

«У нас вообще не было информации про эту семью, регистрации на территории Гатчинского района у них нет, в образовательные учреждения не ходили, к врачам не обращались», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, никаких данных или документов на семью Бовт в администрацию не поступало. Никто, даже соседи, не жаловался на них и не обращался с сигналами о неадекватном поведении.

«Ситуация сейчас под контролем в администрации, дети под наблюдением врачей и психологов. Администрация готова предоставить временное жилье и гумпомощь, если понадобится», — заверили в пресс-службе Гатчинского района.

Напомним, вечером 16 декабря в поселок Химози Гатчинского района Ленинградской области нагрянули спецслужбы. Силовики прибыли проверить сообщение об изнасиловании несовершеннолетней своим отцом. По версии следствия, с января 2012 по декабрь текущего года мужчина насиловал свою дочь, 2009 года рождения.

При обыске в доме обнаружено большое количество незаконного оружия, в том числе автоматы и гранаты, а также боеприпасы.

Для внешнего глаза семья была набожной, тихой и неконфликтной, регулярно посещала храм в Гатчине.

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