Барнаул, 17 декабря 2019, 14:24 — REGNUM Как и российский нарколог, директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин (Алтайский край) тоже не согласился с мнением британского специалиста о спиртных напитках, которые быстрее других приводят к опьянению. В комментарии респонденту ИА REGNUM эксперт иронично заметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски заявил, что употребление хереса и портвейна — это «оптимальный способ очень быстро напиться». Мнение о малоубедительности этого утверждения высказал Олег Зыков.
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