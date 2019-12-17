Барнаул, , 14:24 — REGNUM Как и российский нарколог, директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин (Алтайский край) тоже не согласился с мнением британского специалиста о спиртных напитках, которые быстрее других приводят к опьянению. В комментарии респонденту ИА REGNUM эксперт иронично заметил:

«Ученому, разумеется, видней, хотя его рассуждения очень уж просто объясняют механизм возникновения опьянения. Предположу, что у каждого почитателя Бахуса есть свой оригинальный рецепт, каким образом напиться лучше всего. В конечном счете скорость опьянения зависит от принятой дозы этилового спирта. Будет иметь значение и время, в течение которого употребляется эта доза, а также такие немаловажные факторы, как индивидуальные особенности метаболизирующего поступающий в организм этиловый спирт фермента алкогольдегидрогеназы и появляющаяся при алкоголизме повышенная толерантность организма к приему спиртного».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски заявил, что употребление хереса и портвейна — это «оптимальный способ очень быстро напиться». Мнение о малоубедительности этого утверждения высказал Олег Зыков.

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