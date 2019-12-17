Гатчина, Ленинградская область, , 14:31 — REGNUM Многодетная семья из деревни Химози, глава которой подозревается в сексуальном насилии к своей несовершеннолетней дочери, были прихожанами Храма Пресвятой Богородицы в Гатчине, куда члены семьи ходили каждое воскресенье. Дети выглядели ухоженными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 17 декабря в самом храме.

По версии следствия, с января 2012-го по декабрь текущего года глава семьи насиловал свою дочь, 2009 года рождения. В большом частном доме, где жила семья, нашли много незаконного оружия, в том числе автоматического, и боеприпасы.

Между тем семья пострадавшей была многодетной, набожной, а также тихой и неконфликтной, на взгляд окружающих.

По словам собеседницы агентства, в храм семья Бовт ходила постоянно на протяжении нескольких лет. Во время служб они стояли тихо в уголке, старались не привлекать к себе внимания.

«Ходят в храм постоянно, чтобы они помогали, не видела, но и эксцентричных поступков не замечала. Выглядели опрятно, чисто, как среднестатистическая семья. Дети были всегда чистые и ухоженные», — пояснила собеседница агентства.

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