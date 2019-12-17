Москва, , 15:03 — REGNUM Количество площадок, утвержденных для строительства жилья по программе московской реновации, увеличилось с 361 до 431. Об этом 17 декабря сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Общая площадь застраиваемых территорий составит 6,7 миллионов квадратных метров. Как отметил Хуснуллин, решение об увеличении количества площадок было принято по итогам публичных слушаний.

Сейчас идёт процесс оформления градостроительной и проектной документации для домов, которые будут строиться на месте сносимых домов.

Также будут закреплены 73 территории в десяти различных округах, где на данный момент располагаются дома «под снос».

Кроме того, из адресного перечня было исключено 11 позиций в десяти районах. По этим проектам после дополнительной проработки выявлены градостроительные ограничения.