Балтийск, Калининградская область, , 14:11 — REGNUM В Балтийске Калининградской области разгорается конфликт между местной администрацией и жильцами аварийного дома. В здании нет отопления, прогнили перекрытия и искрит проводка. Находиться в нём просто опасно. Но расселение, обещанное в конце этого года, перенесли на 2021 год, передает Общественное телевидение России.

Галина Иванова встречает журналистов, кутаясь в теплую куртку, — в ее комнате холодно почти также, как на улице. Старую батарею пришлось срезать — она заржавела и лопнула. Единственный источник тепла теперь электрообогреватель. Он работает круглые сутки, а проводка в доме ветхая.

Галина Иванова, жительница Балтийска «Страшно спать, потому что, понимаете сами, все электричество, все может просто загореться в любой момент».

Барак, где живет женщина, построили в конце 90-х как временное жилье для военных строителей. Фундамента у здания нет, сам дом сложен из гипсовых плит, снаружи обшитых досками. В общей душевой мыться опасно: есть риск провалиться сквозь прогнившие полы.

Все двадцать лет, по словам жителей дома, они сами латают дыры в тонких стенах, а управляющая компания лишь выставляет счета за обслуживание.

Елена Силаева, жительница Балтийска «Содержание жилья, текущий ремонт и дополнительные услуги по содержанию жилья. Итого в сумме 800 рублей».

В 2012 году власти признали барак аварийным. Четырнадцать семей должны были получить новые квартиры через год, но расселение сначала перенесли на 2018 год, а на днях городская администрация прислала уведомления о том, что переезд снова откладывается.

Чиновники должны предоставить переселенцам из аварийных домов равноценное по площади жилье, но таких маленьких квартир как в бараке уже не строят. При этом купить жильё большей площади за бюджетные деньги город не имеет права.

Василий Баланчук, и.о. председателя комитета ЖКХ и инфраструктуры администрации Балтийского городского округа «Общая площадь этих квартир для расселения составляет 277 с половиной квадратных метров. В виду того, что по действующим нормам, мы не можем приобрести для них квартиры менее 28 метров квадратных

Недавно городские власти решили найти застройщика, который возведет отдельный дом для жителей барака — с квартирами небольшой площади. Однако, пока желающих нет.

На разработку проекта, экспертизы и строительство уйдет почти два года. Но сотрудники администрации обещают, что к концу 21-года жители ветхого строения все-таки смогут переехать, и надеются, что барак на Подгорной до этого момента не развалится — маневренного фонда, куда можно было бы переселить четырнадцать семей, в Балтийске нет.

«Ну, если надо будет, буду жить», — сказал Баланчук, отвечая на вопрос, стал бы он там жить все этим месяцы пока строится дом.