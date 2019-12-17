Барнаул, , 14:08 — REGNUM Есть на Алтае такая «примета»: как только в Барнауле выпадает снег, на улице возникают огромные пробки из-за плохо очищенных дорог, а дворы утопают в сугробах. Как сообщает ГТРК «Алтай», к примеру, жители многоэтажного дома на улице Попова, 150 сообщают, что с начала зимы снег с парковки не вывозили ни разу.

В управляющей компании им говорят, что это муниципальная территория, а значит, очищать её должны городские дорожники. Тем временем на сайте барнаульская мэрии за сегодня, 17 декабря, не размещено ни одной информации о том, сколько снега вывезено с дорог Барнаула.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае доставляют немало хлопот коммунальным и дорожным службам. Несмотря на предпринимаемые усилия, жители Барнаула уже в открытую высказывают недовольство качеством уборки.

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