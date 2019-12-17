Брянск, , 14:06 — REGNUM Пассажиры смогут отправиться на двухэтажных составах обновлённого фирменного поезда «Иван Паристый» по маршруту Брянск — Москва с 25 декабря. Об этом 17 декабря рассказал начальник Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Михаил Глазков. Время в пути составит около четырёх часов. С увеличением вместимости состава снизится тариф на перевозку.

Составы будут сформированы из современных вагонов трёх типов: СВ, купе и с местами для сидения. В каждом составе будет работать вагон-ресторан. Новые двухэтажные вагоны адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями, оборудованы системами контроля безопасности и связи, кондиционерами, туалетными комплексами. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. В вагонах СВ каждое место оборудовано ЖК-дисплеем для просмотра видеопрограмм. Доступ в купе осуществляется на основе индивидуальных магнитных ключ-карт.

Запуск двухэтажных поездов будет способствовать увеличению пассажиропотока — по сравнению с 2018 годом он уже вырос на 5%.