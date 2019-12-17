Новосибирск, , 14:01 — REGNUM Первая станция быстрой зарядки для автомобилей с электродвигателями мощностью 50 кВт открылась в Новосибирске. Как сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-центре мэрии Новосибирска, в 2020 году число таких комплексов планируют увеличить до 20.

В первую очередь заправки для электромобилей появятся на парковках крупных торговых центров.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал движение в сторону электромобилей «европейским трендом».

«Переход от двигателей внутреннего сгорания к электродвигателям должен существенно улучшить экологическую ситуацию в городе», — прокомментировал градоначальник.

По его словам, необходимо развивать инфраструктуру для зарядки автокаров, и мэрия «будет оказывать поддержку в решении этой задачи».

Добавим, станция для зарядки автомобилей мощностью 50 кВт начала работать в Новосибирске в тестовом режиме в ноябре 2019 года. «Быстрая» станция позволят зарядить авто за 20 минут. В среднем в день на станции заправляются до семи автокаров.

До конца декабря водители могут заряжать свои автомобили бесплатно, отметили в мэрии. Услуга станет платной с 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Новокузнецку обещают десятки заправок для электромобилей.