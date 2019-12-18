Москва, 18 декабря 2019, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 18 декабря: в 1942 году СССР признало независимость Албании и вместе с союзниками осудило геноцид еврейского населения.
В этот день на подступах к Волоколамску принял последний бой танкист Дмитрий Лавриненко. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, красноармейцу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
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