Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Поведение считающего себя православным отца многодетной семьи из деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней дочери, должно было вызвать подозрения у священнослужителей и близких к семье людей намного раньше.

Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала психотерапевт, психиатр, сексолог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Академии им. Ощепкова Диана Генварская.

Напомним, по версии следствия, с января 2012 по декабрь текущего года 46-летний ныне мужчина насиловал свою дочь, 2009 года рождения. В семье живут еще пять несовершеннолетних детей и двое совершеннолетних. Все младшие дети изъяты и помещены в больницу. Возбуждено дело об изнасиловании ребенка и незаконном обороте оружия.

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Физиологическое влечение к ребенку — это педофилия, подчеркивает собеседница агентства, это не девиантное поведение, а патологическое развитие личности. Люди, которые посвящают свою жизнь религии, чаще всего пытаются гармонизировать, помочь себе, найти успокоение. Таким образом церковь выступает чуть ли не единственным доступным источником помощи таким людям. Приобщение к религии направлено на то, чтобы помочь им хоть как-то навести порядок в голове.

«В этой ситуации надо разбираться, мама не могла не знать, что происходит с ее ребёнком. У этих людей был священник, наверняка они причащались, исповедовались. В какой-то степени он тоже мог повлиять на эту ситуацию. Надо понять, почему общество попускало такое отношение, этого нельзя было не заметить», — отметила Диана Генварская.

По ее мнению, привлекать к ответственности нужно не только родителей, социальную опеку, но и церковь, школу и детский сад, считает сексопатолог.

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Напомним, следствие обещает изучить условия проживания детей в многодетной семье, а также причины и условия совершения преступления. «Наряду с этим следствием будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений», — пообещали в СКР.

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