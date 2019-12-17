Москва, 17 декабря 2019, 22:03 — REGNUM Строящийся в подмосковной Балашихе Князь-Владимирский храм украсит иконостас, который создают в иконописной мастерской во имя преподобного Алипия Печерского в городе Хотьково (Московская область). Об этом ИА REGNUM стало известно 17 декабря в рамках пресс-тура в иконописную мастерскую, который организовала Росгвардия.

«Иконостас — ядро храмового литургического образа, это не просто декоративное сооружение, закрывающее алтарь, но и единый ансамбль икон. Создание иконостаса — сложный процесс, требующий творческого подхода и внутренней дисциплины. В нём участвует большое количество специалистов. Мастера разработали индивидуальный проект, по которому исключительно методом ручной работы выполняется каждый этап создания иконописного ансамбля», — рассказал руководитель мастерской Юрий Мазин.
Юрий Мазин
Юрий Мазин
Иконостас нижнего храма
Иконостас нижнего храма
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Иконостас Князь-Владимирского храма — главного храма Росгвардии — уникален; перед поступлением проектов и чертежей в работу древесину для будущей конструкции высушивают в специальных камерах, а резные украшения иконостаса делают вручную по художественным эскизам. Далее элементы резьбы тщательно готовят для позолоты, и после всех этапов нанесения левкаса (специального грунта с добавлением натурального клея и льняного масла), шлифовки и покрытия лаком позолотчики тонким слоем наносят на декоративные элементы сусальное золото.

Цех в котором начинается процесс первичной работы с древесиной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Обработка древесины на специальных станках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Древесные стружки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Станок для обработки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ручная обработка древесины
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фрезерные наконечники
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работа с древесиной в сталярной мастерсой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Деревянные украшения с вырезанным орнаментом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Деревянные украшения с вырезанным орнаментом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пресс для изготовления металических украшений в технике басмы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иготовленные пластины в технике басмы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Техника басмы-вид тиснения рельефных рисунков с помощью специальных матриц
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Военнослужащие, сотрудники Росгвардии и верующие жители подмосковной Балашихи с нетерпением ждут, когда мастера установят иконостас в крестильном храме, расположенном на первом этаже храмового комплекса войск национальной гвардии. Впрочем, уже сейчас в приходе совершаются церковные обряды и праздничные службы», — подчеркнул в свою очередь настоятель Князь-Владимирского храма протоиерей Максим Беликов.
Настоятель храма протоиерей Максим Беликов
Настоятель храма протоиерей Максим Беликов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Проект иконостаса нижнего храма
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
План нижнего храма
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Чертеж иконостаса нижнего храма
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отметим, что для главного храма Росгвардии ярославские мастера-иконописцы выполнили 31 икону — это образы святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, пророка Иоанна Крестителя, святого благоверного великого князя Александра Невского, великомученика Дмитрия Солунского и других покровителей русского воинства.

Оклад иконы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Украшения сделанные в технике басмы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Деревянный каркас обшит пластинами с узором сделанным в технике басмы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Крепление пластин к деревянным частям иконостаса и чертеж для ручной резьбы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Инструменты для ручной работы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ручная работа мастера
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Крест в процессе изготовления
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Узоры иконостаса
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Украшения иконостаса
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Узоры выполненные тиснением
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Образ Иисуса Христа
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Деревянный резной крест
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решение о строительстве главного храма Росгвардии было принято предстоятелем Русской православной церкви Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом вместе с директором Росгвардии Виктором Золотовым. Камень в основание будущего главного храма Росгвардии заложили 10 декабря 2016 года, а в июле 2018 года там уже прошла первая литургия. Позже, 6 марта 2019 года, на храм был установлен 11-тонный купол диаметром более семи метров, а после 14 освящённых колоколов общим весом более семи тонн, а 11 апреля на купол был водружён шестиметровый крест.