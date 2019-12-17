Варшава, , 13:57 — REGNUM Более 400 двухсотлитровых бочек и более 30 тысячелитровых контейнеров с жидкими промышленными отходами были обнаружены Воеводской инспекцией по охране окружающей среды (WIOS) в населённом пункте Людвиков Плоньского повета (района) в столичном Мазовецком воеводстве. Об этом сообщает «Польское радио».

"Инспекторы Воеводской инспекции по охране окружающей среды в Варшаве из выездной группы в Остроленке выяснили, что в деревне Людвиково хранятся бочки и контейнеры с неизвестным содержимым», — рассказала Милена Новаковска, пресс-секретарь WIOS в Варшаве.

Инспекторы природоохраны совместно с полицейскими и пожарными обнаружили на частной территории 401 пластиковую бочку и 31 тысячелитровую кубическую ёмкость с промышленными отходами. Бочки были размещены на поддонах, 40 из них стояли в деревянном сарае. По всей видимости, это жидкие промышленные отходы, которые арендатор площадей незаконно разместил в тайне от владельца территории.

Полиция выставила на объекте охрану. Идёт проверка.

По оценкам экспертов, доля незаконного оборота отходов составляет 30−50% от легального. Ущерб от незаконного размещения отходов составляет до 2,5 млрд злотых (около 650 млн долларов) в год.