Москва, , 13:56 — REGNUM Тверской суд Москвы 17 декабря продлил арест участнику несанкционированных митингов Сергею Суровцеву до 10 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным следствия, во время несогласованных митингов 27 июля Суровцев ударил металлической секцией ограждения сотрудника Росгвардии, а затем пытался заблокировать других силовиков.

Своей вины Суровцев не признает.

На несогласованных митингах в Москве 14 июля, 27 июля и 3 августа задержали около 1,7 тысяч человек.