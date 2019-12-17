Москва, , 13:52 — REGNUM Самой лучшей новогодней ёлкой (представлением) для детей в Москве и Подмосковье названа Кремлевская ёлка в Кремлевском дворце, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат». Цена билетов на ёлки колеблется от 850 до 2600 рублей.

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На втором месте оказалось новогоднее шоу «Ёлка в Крокусе», представление называется «День Рождения Деда Мороза», на третьем — «Главная ёлка ВДНХ» и спектакль «Домовой в витрине».

Также в пятёрку лучших новогодних шоу для детей вошли «Капризная Ёлка» в музее-усадьбе Архангельское (г. Красногорск) и «Ёлка на Новом Арбате» — новогоднее шоу «Волшебная звезда желаний».

Как сообщало ИА REGNUM, на детский праздник Всероссийской ёлки в Кремле приглашены шесть тысяч детей из разных городов России.

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