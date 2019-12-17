Москва, , 14:51 — REGNUM Публичные слушания в Москве фальсифицируются. Об этом 17 декабря заявил депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия») на круглом столе в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я нахожусь в двух судах по оспариванию, я знаю, что подписи фальсифицировались. Не считаете ли вы, что нужно ввести законодательно наблюдательский контроль публичных случаев?» — спросил Тимонов у участников обсуждения.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская признала, что сама процедура публичных слушаний в её сегодняшней форме не совершенна и нуждается в реформировании.

«Сегодня назрела тема по реструктуризации, реформации самой процедуры публичных слушаний», — отметила Княжевская.

Аналогичное мнение высказал заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов («Единая Россия»).

«Здесь нужно смотреть, что надо изменить и где это регулируется на федеральном или московском уровне, давайте думать», — сказал Орлов.

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