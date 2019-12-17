Брянск, , 13:45 — REGNUM За покушение на незаконный сбыт наркотических средств к длительному сроку лишения свободы приговорена 40-летняя жительница Брянска, сообщили 17 декабря в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Женщину задержали с героином общей массой около килограмма на одной из остановок в Москве.

Курьер была уведомлена о том, что ей нужно забрать сумку с наркотическим веществом около турникетных павильонов остановочного пункта Новогиреево. Там она взяла товар для дальнейшей транспортировки и сбыта, но была задержана сотрудниками полиции. Подсудимая отказалась раскаяться и признать свою вину.

Суд назначил ей 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.