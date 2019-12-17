Москва, , 13:41 — REGNUM В России в жилье нуждаются почти 280 тыс. детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такие цифры сегодня, 17 декабря, в ходе совещания в правительстве РФ привёл премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Читайте также: В России детям-сиротам могут начать выдавать сертификаты на покупку жилья

Глава российского правительства подчеркнул, что этим детям «не на кого рассчитывать, кроме государства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Госдуме РФ создаётся рабочая группа по решению проблемы с обеспечением жильём сирот. Всего, по данным депутата Госдумы Сергея Шаргунова (КПРФ), таких детей без крыши над головой и без надежды по стране целая армия — более 270 тыс. человек.

Также по теме: В очереди на получение жилья в Дагестане стоят почти 3 тыс. детей-сирот

Например, только в Дагестане в очереди на получение жилья стоят почти три тысячи детей-сирот. При этом до конца 2019 года этот список сократиться всего на 315 человек.