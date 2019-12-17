Москва, , 13:46 — REGNUM Законопроект об административном наказании за вовлечение несовершеннолетних граждан в распространение снюса и никотинсодержащих сладостей предложила на рассмотрение комитета Госдумы по охране здоровья член комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

В частности, она предлагает запретить дистанционную продажу любой никотинсодержащей продукции детям. В частности, отмечает Костенко, именно так дети чаще всего приобретают такую продукцию, а затем распространяют ее среди сверстников.

«Одна из проблем, с которой мы столкнулись изучая проблему распространения среди школьников запрещенных к продаже снюсов и нетабачных никотинсодержащих смесей и конфет — это то, что распространителями этой гадости часто оказывались сами несовершеннолетние. Продавцы и пропагандисты целенаправленно работают с этой аудиторией, так как понимают, что подросткам за нарушение закона ничего серьезного не будет. Да и сами школьники с большим доверием отнесутся к товару, предложенному сверстником, чем взрослым. Поэтому этот прямой доступ преступников через детей в школы нужно прикрыть», — заявила Костенко.

В связи с этим, депутат предложила ввести наказание не только за приобщение несовершеннолетних к употреблению никотинсодержащей продукции, но и за ее распространению.

«Сегодня наказание за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления действует в УК РФ и предусматривает исключительно лишение свободы. Аналог, безусловно, необходимо сделать и административном законодательстве», — уверена Костенко.