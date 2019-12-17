Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM В Петербурге зафиксировали рост случаев пренебрежения водителями соблюдением правил перевозки детей в салонах автомобилей. Об этом сообщила 17 декабря начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Татьяна Суслова, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Сусловой, в Петербурге все чаще фиксируются случаи, когда водители пренебрегают правилами перевозки детей в автомобилях, из-за чего последние получают травмы при ДТП. В 2019 году таких случаев было 9, что более чем вдвое превосходит показатель 2018 года. «Тенденция вызывает опасения», — подчеркнула Суслова.

В этом году в Петербурге более 14 тыс. водителей были оштрафованы за подобные нарушения. Нашлись и два «рекордсмена».

"Есть водитель, который в течение года 15 раз был привлечен к ответственности. Он благополучно оплачивает штрафы — по 3 тысячи рублей за раз. Приобрести автокресло почему-то посчитал ненужным. Есть такая же автовладелица в Гатчинском районе Ленинградской области, она оплатила штрафы 18 раз за год, продолжая перевозить своих детей с нарушениями», — рассказала Суслова.

Она напомнила, что при использовании специальных удерживающих систем в случае аварии тяжесть последствий для ребенка снижается в несколько раз.

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Добавим, что почти все погибшие и 70% травмированных детей в Ленобласти в 2019 году перевозились взрослыми в салоне автомобиля.