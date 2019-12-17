Ульяновск, , 13:39 — REGNUM В Ульяновской области в связи со снегопадами усилен мониторинг за обстановкой на автодорогах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Власти уверяют, что «обеспечено бесперебойное автомобильное движение, организована круглосуточная работа диспетчерской службы». Движение на автомобильных дорогах, работа аэропорта, автомобильного и железнодорожного вокзалов осуществляется в штатном режиме. Профильные службы работают на федеральных, областных и муниципальных участках трасс, на расчистке задействовано около 330 единиц специальной техники.

На базе областного департамента автодорог работает круглосуточная диспетчерская служба. Оперативную информацию о состоянии погоды и дорожных условиях получают с помощью 21 онлайн-камер, установленных на наиболее проблемных участках трасс.

Кроме того, в городе Инзе начала работу автоматическая система метеорологического обеспечения, с помощью которой можно получить информацию об интенсивности осадков, скорости и направлении ветра, температуре покрытия дороги. В министерстве промышленности отмечают, что до 2024 года в Ульяновской области будет установлено пять таких метеостанций.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря почти во всех муниципальных районах региона наблюдались осадки в виде снега. В связи со снегопадами на городских магистралях Ульяновска было задействовано 86 единиц специальной техники, использовано 350 тонн песко-соляной смеси, 10 тонн твердого и 27 кубов жидкого реагента. В гордуме Ульяновска по итогам утреннего мониторинга обращают внимание на то, что «заснеженными остались, например, подходы к 70-й школе, другим социальным объектам, многие участки внутриквартальных дорог».

По прогнозу синоптиков, до 21 декабря по территории Ульяновской области будут проходить атмосферные фронты, которые принесут смешанные осадки. Прогнозируется плюсовая температура, на дорогах — гололедица.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновске жалуются на сугробы на пути к социальным объектам