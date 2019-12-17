Иркутск, , 13:38 — REGNUM Врио губернатора иркутской области Игорь Кобзев в преддверии новогодних праздников распорядился уделить особое внимание безопасности детей. Как сообщает пресс-служба иркутского губернатора, в Приангарье мероприятия с участием детей состоятся в 891 общеобразовательном и 845 дошкольных учреждениях. Ожидается, что в них примут участие свыше 360 тысяч школьников.

Ежедневно для обеспечения правопорядка будут задействованы более двух тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности. На территории региона с 27 декабря по 9 января будет введен особый противопожарный режим. На контроле стоит и вопрос недопущения травматизма, связанного с использованием несертифицированной пиротехнической продукции.

Как же сообщало ИА REGNUM, назначенный врио губернатора иркутской области Игорь Кобзев являлся замглавы МЧС. Губернатор Приангарья Сергей Левченко ушёл в добровольную отставку 12 декабря 2019 г. Срок его полномочий истекал осенью 2020 года.

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