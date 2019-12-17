Таганрог, Ростовская область, , 13:36 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) резко выросло число горожан, госпитализированных с внебольничной пневмонией. За неделю этот показатель увеличился почти на 67%.

Так, в период с 9 по 15 декабря в таганрогские больницы попали 40 человек. Для сравнения: неделей ранее — 24. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как тяжёлое. При этом всего за предшествующую неделю выявлено 49 заболевших, пишет портал «Ёрш».

В связи со вспышкой пневмонии в школе №3 имени Юрия Гагарина был установлен карантин, ученики в течение нескольких дней находились на дистанционном обучении. В настоящее время ограничительные меры в школе сняты, сообщает ГТРК «Дон-ТР».

ИА REGNUM напоминает, что в период с января по октябрь 2019 года в Ростовской области заболели пневмонией 10 тыс. 402 человека. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора отмечали, что этот показатель на 8,8% ниже прошлогоднего уровня заболеваемости.