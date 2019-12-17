Элиста, , 13:33 — REGNUM В Калмыкии суд удовлетворил иск местной жительницы к администрации посёлка Ику-Бурул — женщина требовала возмещения морального вреда из-за получения травм её маленькой дочерью. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Как сообщается, 25 июля 2014 года маленькая дочь истицы рядом с жилым домом на территории посёлка провалилась в заброшенный пожарный резервуар, люк которого не был снабжен крышкой и предупреждающим знаком. Девочка при падении напоролась спиной на стул с металлическими ножками. После получения травм девочка долго лечилась, ей становили группу инвалидности. При проверке выяснилось, что резервуар является бесхозяйным имуществом и в реестре имущества муниципальных образований района не значится. Приютненский районный суд признал незаконным бездействие администрации Ики-Бурульского СМО, на администрацию возложена обязанность по постановке на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества — пожарного резервуара.

Женщина обратилась в суд за компенсацией причинённого морального страдания в связи с состоянием здоровья её дочери, и в сентябре 2019 года Элистинский городской суд частично удовлетворил её требования, взыскав в её пользу 100 тыс. рублей. Верховный суд, куда истица обжаловала решение суда, оставил его без изменений. Ранее женщина отсудила миллион рублей в пользу своей несовершеннолетней дочери.