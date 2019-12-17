Москва, , 13:30 — REGNUM Общественница Мария Бутина, освобождённая из американской тюрьмы, стала сотрудницей телеканала RT. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 декабря на сайте канала.

Бутина уже участвовала в стриме «Молодая кровь!» 11 декабря. Она будет вести стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Как сообщало ИА REGNUM летом 2018 года Бутину арестовали в США, её обвиняли в частности в накрушении законов об иностранных агентах. Гражданку России освободили в октябре 2019 года. В ноябре стало известно о включении Бутиной в группу экспертов по защите прав граждан РФ за рубежом.

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