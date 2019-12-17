Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Угроза попасть под колеса автомобиля в петербургском дворе растет в геометрической прогрессии. Об этом сообщила 17 декабря начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Татьяна Суслова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во дворах получают травмы дети младшего школьного возраста, дошкольники, которые используют самокаты, велосипеды, а также совсем маленькие дети в колясках.

«Всё это происходит, естественно, в присутствии взрослых. Проблема одна — 75% таких ДТП во дворах происходят по вине водителей. Это несоответствие скорости условиям, несоблюдение правил движения задним ходом», — заявила Суслова.

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Еще около 25% аварий случаются из-за собственной неосторожности детей, однако в ГИБДД к такому определению относятся условно.

«Ребенок в 6−7 лет не может, наверное, реагировать на изменение дорожной ситуации. Тем более, когда они выходят во двор, они не понимают, что там их ждет опасность и они могут попасть под колеса», — замечает Татьяна Суслова.

Вторым по опасности в Петербурге стали нерегулируемые пешеходные переходы, где детям сложно сориентироваться.

Напомним, в УГИБДД отметили рост в 2019 году числа аварий в Петербурге с участием детей на 4% по сравнению с 2018 годом, число погибших достигло пяти человек и выросло на 25%.

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