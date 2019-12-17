Москва, , 13:27 — REGNUM Средний размер домов, которые строят для переселения граждан по программе реновации в Москве, составляет 14,2 этажа и это без учёта нежилого первого этажа. Об этом 17 декабря заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы помним заявление мэра [Сергея Собянина] про 14 этажей, которые сейчас приводят как аргумент. У нас средняя этажность в жилой части составляет 14,2 этажей. При этом две трети домов ниже 14 этажей. Там, где не помещается пройти этажностью в этих средних этажности строятся высотные дома выше 24 этажей — таких домов 2%. Где-то действительно плотность растёт. Что касается тезиса о росте населения района, но это сложно подсчитать», — заявил Кузнецов.

В свою очередь депутат Московской городской думы Дмитрий Локтев (КПРФ) напомнил, что 14 этажей в прежних заявлениях должно было стать не средней, а максимальной этажностью дома, который строят по программе реновации.

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