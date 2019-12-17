Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM В Петербурге за 2019 год выросло количество дорожных аварий с участием детей. Об этом сообщила 17 декабря начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Татьяна Суслова, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В марте и августе мы зафиксировали пиковые показатели прироста «детских» ДТП», — сказала Суслова, отчитываясь за год.

Количество погибших и раненых детей в Петербурге возросло по сравнению с показателем 2018 года на 4%, число погибших — на 25%. Так, в Северной столице произошло 587 ДТП с участием детей, пятеро погибли, 624 ребенка получили ранения различной степени тяжести.

«Практически в каждой десятой аварии в Петербурге получает травмы или погибает несовершеннолетний. К сожалению, наиболее тяжелая ситуация сложилась в августе. Сейчас эта кривая идет на спад, но впереди длительные зимние каникулы, и мы традиционно в эти дни фиксируем прирост детского травматизма», — добавила Суслова.

Основная категория детей, которые получают травмы в Петербурге, это дети-пешеходы в возрасте от 9 до 14 лет, которые идут в школу и из школы.

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